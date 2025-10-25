تطورات جديدة في قضية سرقة أموال نجاح المساعيد من قبل زوجها.. العثور على أكثر من مليون درهم إماراتي مخبأة في مكان لا يخطر على البال

موقع الخليج 365: تمكنت مديرية الأمن العام في الأردن من ضبط مليون و300 ألف درهم إماراتي إضافية، ضمن التحقيقات الجارية في قضية سرقة 5 ملايين درهم من الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد.

ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، عُثر على المبلغ الجديد مدفوناً في منطقة ترابية بالعاصمة عمّان، بعد اعترافات أدلى بها المشتبه به خلال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض في وقت سابق على زوج الشاعرة، وضبطت بحوزته مليوناً و600 ألف درهم، واعترف بارتكابه الجريمة.

وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ المضبوطة حتى الآن إلى مليونين و900 ألف درهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستعادة بقية المبلغ المسروق.