بيان أمني بشأن ادعاء وافد في المنطقة الشرقية رغبته في العودة إلى بلده - فيديو

موقع الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لوافد من الجنسية الهندية يدّعي فيه رغبته في العودة إلى بلده، فقد تم استدعاؤه، وتبين أنه وثّق ونشر المحتوى لغرض زيادة عدد المشاهدات في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أي خلاف مع صاحب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
📹 شرطة المنطقة الشرقية توضح:— الأمن العام (@security_gov) October 24, 2025
ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له، وتم توثيقه ونشره لغرض زيادة عدد المشاهدات في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/BJJ2p9C4We