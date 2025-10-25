اخبار السعوديه

بيان أمني بشأن ادعاء وافد في المنطقة الشرقية رغبته في العودة إلى بلده - فيديو

موقع الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لوافد من الجنسية الهندية يدّعي فيه رغبته في العودة إلى بلده، فقد تم استدعاؤه، وتبين أنه وثّق ونشر المحتوى لغرض زيادة عدد المشاهدات في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أي خلاف مع صاحب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالتنسيق مع الجهات المختصة.

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

