بالفيديو.. الشيخ الصقير :"يجوز للمبتعث وزوجته جمع الصلاة وقصرها طوال فترة دراسته حتى يعود إلى وطنه"

موقع الخليج 365: أوضح الشيخ سامي الصقير حكم جمع الصلاة وقصرها للمبتعثين للدراسة في بعض الدول.

جاء رد الصقير على سؤال شاب سعودي قال فيه :"أنا مبتعث إلى مصر للدراسة لمدة 9 أشهر، فهل يجوز لي جمع الصلاة وقصرها خلال هذه المدة؟ وهل ينطبق الحكم على زوجتي أيضًا؟."

وقال الصقير :"إذا كان ذهابه إلى مصر أو غيرها للدراسة أو لحضور دورة أو نحو ذلك، فله أن يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة، ما دام أنه لم يتخذ هذا المكان له وطناً".

وأضاف :"ومتى فرغ من دورته فإنه يرجع إلى بلده، والحكم كذلك أيضاً بالنسبة للزوجة".