بالفيديو.. الكابتن "مشعل السديري" يروي تفاصيل توثيق رحلته حول العالم.. ويكشف عن رحلة لم يقم بها أي طيار حتى الآن

موقع الخليج 365: كشف الكابتن طيار مشعل السديري أن رحلة الطيران حول العالم بين القطبين لم يقم بها أحد حتى الآن، كما روى تفاصيل توثيق رحلته حول العالم.

الترتيبات الخاصة بالرحلات الجوية

وقال السديري خلال لقائه في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الأمور بالنسبة للطيارين تكون منظمة ومعدة مسبقاً، موضحاً أن جميع الترتيبات الخاصة بالرحلات الجوية يتم تجهيزها قبل التوجه إلى المطار، حيث تتولى عدة شركات العملية اللوجستية والمساندة الأرضية لضمان سير الرحلة بسلاسة.

3 شركات

وأضاف أنه استعان بثلاث شركات، سواء داخل المملكة أو على المستوى الدولي، وحتى أثناء عبوره للأراضي الروسية، حيث كانت تلك الشركات تتولى تجهيز كل المستندات والإجراءات اللازمة قبل الإقلاع.

توثيق رحلة

وأشار السديري إلى أنه قام بتوثيق رحلته ضمن نحو 50 رحلة معترف بها على مستوى الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، مبيناً أنه كان يحصل على ختم وشهادة من برج المراقبة في كل مطار يهبط فيه، وتم رفع تلك المستندات عبر النادي السعودي للطيران، ليحصل في النهاية على شهادة دبلومة دولية تثبت إنجازه دورة كاملة حول العالم.

رحلة العالم بين القطبين

وأكد السديري أن هناك رحلة مسجلة باتجاه الشرق ورحلة باتجاه الغرب، مضيفا أن رحلة الطيران حول العالم بين القطبين لم يقم بها أحد حتى الآن.