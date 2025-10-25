بالفيديو.. الإعلامية ‏خديجة الوعل :إذا زوجك كريم وكويس وخانك لا تطلقين

موقع الخليج 365: كشفت الإعلامية خديجة الوعل عن طريقتها في التعامل مع الخيانة الزوجية.

وقالت: "عندما تخبرني امرأة أنها تريد الطلاق، أول شيء أسألها: ما هي مساوئه؟ وإذا شفتي عليه رسالة مثلاً، هل يخون كثيرًا أم كانت نزوة؟ وهل تقدرين تتجاوزين هذا الشيء أم لا؟".

وتابعت: "أطلب منها تذكر محاسن زوجها؛ كريم، طيب، حنون على أولاده، يحب بناته، فأقول لها لا تطلقين، ليش تطلقين عشان الخيانة؟ هو ليش يخون؟ لازم يتعالج من هذا الموضوع".

وأضافت: "فيه رجال يخون لأن هذا طبع فيهم، وفيه اللي يخون بسبب هوى أو خيانة سطحية، وفيه رجال تسوي مصائب في البيت حتى يخون".