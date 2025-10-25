اخبار السعوديه

بالفيديو.. الإعلامية ‏خديجة الوعل :إذا زوجك كريم وكويس وخانك لا تطلقين

موقع الخليج 365: كشفت الإعلامية خديجة الوعل عن طريقتها في التعامل مع الخيانة الزوجية.

وقالت: "عندما تخبرني امرأة أنها تريد الطلاق، أول شيء أسألها: ما هي مساوئه؟ وإذا شفتي عليه رسالة مثلاً، هل يخون كثيرًا أم كانت نزوة؟ وهل تقدرين تتجاوزين هذا الشيء أم لا؟".

وتابعت: "أطلب منها تذكر محاسن زوجها؛ كريم، طيب، حنون على أولاده، يحب بناته، فأقول لها لا تطلقين، ليش تطلقين عشان الخيانة؟ هو ليش يخون؟ لازم يتعالج من هذا الموضوع".

وأضافت: "فيه رجال يخون لأن هذا طبع فيهم، وفيه اللي يخون بسبب هوى أو خيانة سطحية، وفيه رجال تسوي مصائب في البيت حتى يخون".

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

