من هو " ستيفن فاجين" الذي عينته أمريكا قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق السلام في غزة

موقع الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي والسفير الحالي لدى اليمن، ستيفن فاجين، قائداً مدنياً لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة، والإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

خبرة دبلوماسية

ويتمتع فاجين بخبرة دبلوماسية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً، إذ شغل مناصب عدة في بغداد وأربيل وبروكسل وغيرها من العواصم، كما يشغل منصبه كسفير لدى اليمن من خارج البلاد نظراً للأوضاع الأمنية في صنعاء وسيطرة الحوثيين على العاصمة.

مناصب بارزة

ويتحدث فاجين العربية والكردية والروسية بطلاقة، وقد انضم إلى السلك الدبلوماسي الأميركي عام 1997، وتولى خلال مسيرته مناصب بارزة، من بينها مدير مكتب الشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية (2015–2018)، ومدير مكتب الشؤون الإقليمية بمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا (2013–2015)، إضافة إلى مساعد نائب وزير الخارجية بالإنابة عام 2015.

وعمل فاجين في الخارج نائباً لرئيس البعثة في السفارة الأميركية ببغداد بين عامي 2020 و2021، كما شغل منصب القنصل العام في أربيل، وعمل في كازاخستان والبوسنة والهرسك وبيلاروسيا وجورجيا ومصر.