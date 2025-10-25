دراسة برازيلية تكشف عن فاكهة حمضية تقي من أمراض الكبد وتخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

موقع الخليج 365: كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة ساو باولو والجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو سول في البرازيل، عن مادة تساعد في الوقاية من أمراض الكبد الناجمة عن السمنة.

أوراق البرغموت

وأشارت إلى أن مستخلص أوراق البرغموت أو الليمون العطري يساعد على استعادة توزان عمليات استقلاب الغذاء في الجسم وحماية الكبد من الأمراض التي تسببها السمنة، وفق "لينتا.رو".

الدهون الثلاثية

وقام العلماء بإعطاء جرذان لتجارب المصابة بسمنة مستحثّة مستخلص البرغموت الحمضي على مدى عدة أسابيع، فلاحظوا أن حيوانات التجارب بدأت تسجّل تحسنا ملحوظا في استقلاب الدهون في الجسم، وانخفاض مستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، وارتفاع تركيز الكوليسترول الجيد HDL، بالإضافة إلى فقد الحيوانات الوزن وإنقاص كتلة الدهون.

مضاد للأكسدة

وأوضحت التحاليل الكيميائية الحيوية أن مستخلص البرغموت له تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، حيث يقلل من مستوى أنواع الأكسجين التفاعلية والمواد الكيميائية الالتهابية (السيتوكينات) في خلايا الكبد، ويؤدي الحصول عليه إلى إبطاء تطور مرض الكبد الدهني المرتبط بالاضطرابات الأيضية (MASLD).