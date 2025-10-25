بالفيديو.. العمار يحذر : جميع أنواع الملح مضرة ..ويكشف سبب غريب لشراء الناس الملح الوردي !

موقع الخليج 365: قال المتخصص في الصحة العامة ، الدكتور أحمد العمار، إن جميع أنواع الملح لا تختلف كثيراً من حيث التركيب الكيميائي، رغم تفاوت أسعارها وشكلها الخارجي.

أنواع الملح مضرة

وأوضح في مقطع فيديو متداول، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن ملح الهملايا أو الملح العضوي (الأورجانيك) أفضل من الملح المكرر، مؤكداً أن جميعها تتكون بنسبة 98٪ من نفس المركب الكيميائي "كلوريد الصوديوم" (NaCl)، وأن الفروقات بينها بسيطة جداً.

الملح الوردي

وأشار إلى أن الملح الوردي الذي يُستورد من باكستان يحتوي فقط على نسبة مثل الحديد، موضحاً أن أغلب الناس يشترونه لأنه "كيوت" في الشكل، وليس لفائدة صحية حقيقية.

الكمية المسموح بتناولها

ونبّه العمار إلى ضرورة عدم تجاوز استهلاك ملعقة شاي صغيرة من الملح يومياً، بغضّ النظر عن نوعه، مشيراً إلى أنه يمكن استبداله بالتوابل الطبيعية مثل الليمون والنعناع وغيرها.