بدون جراحة أو كيماوي.. علماء أمريكيون يكشفون عن تقنية جديدة لعلاج السرطان باستخدام الضوء

موقع الخليج 365: قدم باحثون أميركيون علاجا جديدا يعتمد على الضوء، يتوقع أن يحدث تحولا في أساليب علاج السرطان، عبر استخدام ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء لقتل الخلايا السرطانية مع إبقاء الخلايا السليمة من دون ضرر، ومن دون الحاجة إلى جراحة أو كيماوي.

تسخين الأورام والقضاء عليها

ووفقاً لما نقله موقع ساينس أليرت، يمثل هذا الاكتشاف تطوراً كبيراً في تقنية "العلاج الحراري الضوئي"، التي تستخدم ضوء LED القريب من الأشعة تحت الحمراء لتسخين الأورام والقضاء عليها.

أنظمة ضوئية

ويتميّز هذا الأسلوب الجديد باعتماده على أنظمة ضوئية بسيطة ومنخفضة التكلفة مقارنة بأجهزة الليزر المتخصصة، مما يقلل من الأضرار التي قد تصيب الأنسجة المحيطة، ويوفر بديلاً أكثر أماناً وأقل توغلاً من العلاجين الكيميائي والإشعاعي.

التقنية واعدة

ويرتكز الابتكار على استخدام طيف معين من الضوء لتوليد حرارة دقيقة داخل الورم تستهدف الخلايا السرطانية وتقتلها، بينما تبقى الأنسجة السليمة بمعظمها غير متأثرة لعدم حساسيتها للحرارة، ما يجعل هذه التقنية واعدة لعلاج العديد من أنواع السرطانات بطريقة فعالة وآمنة.