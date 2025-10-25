بالفيديو: تحضير العروس أثناء حفل الزواج في طاجكستان

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو تحضيرات العروس في حفل الزواج في طاجكستان.

وأظهر الفيديو مجموعة من السيدات وهن يقمن بوضع عدد كبير من الأغطية المزخرفة فوق العروس أثناء مراسم الزواج.

وحسب وسائل إعلام، تُعد هذه العادة من الطقوس القديمة في بعض مناطق طاجكستان، إذ تُغطي العروس بأغطية مطرزة بألوان زاهية بمشاركة نساء العائلتين، كرمز للحياء والستر وجلب البركة للعروسين.

إلا أن المشهد أثار موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل، إذ علقت إحدى المغردات قائلة: "يمااا يخوف، حسيته كفن هذا مب عرس! وليه كل هذي الخلاقين عليها، كيف تتنفس بتمووت!"

بينما كتبت أخرى مازحة: "البنت فطست تحت البطاطين.. وش الفكرة؟ يسيحون المكياج بدون مزيل!"

وأضاف مغرد: "أحس العروس تقول اخلصوا فطست، كم طبقة خيمة صارت مو عروس وش ذا!".