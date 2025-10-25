بالفيديو.. استشاري يكشف نسبة السمنة بين سكان المملكة.. ومدى فعالية إبر التنحيف لإنقاص الوزن

موقع الخليج 365: كشف استشاري جراحة السمنة الدكتور أنس العويشق، عن نسبة المصابين بالسمنة من سكان المملكة.

نسبة السمنة

وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية: "وفقاً لآخر إحصائية عن السمنة عام 2024، بلغت نسبة السمنة في المملكة بين البالغين 23%، بينما بلغت نسبة زيادة الوزن أكثر من 45%".

مؤشر كتلة الجسم

وأضاف: "بالنسبة للسمنة، هناك مقياس يُعرف بمؤشر كتلة الجسم، بحيث إن المؤشر من 19.9 إلى 25 يُعد وزناً مثالياً، ومن 25 إلى 30 زيادة في الوزن، ومن 30 إلى 35 سمنة من الدرجة الأولى، ومن 35 إلى 40 سمنة من الدرجة الثانية، وفوق 40 تُعد سمنة من الدرجة الرابعة".

مضاعفات السمنة

وأوضح أن مشكلة السمنة لا تقتصر على زيادة الوزن فقط، وإنما تمتد إلى مضاعفاتها الصحية مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والمشاكل القلبية، وزيادة احتمالية الإصابة بالأورام، واضطرابات النوم كاختناق النوم.

إبر التنحيف

وأشار إلى أن إبر التنحيف تُعد من الخيارات العلاجية الفعّالة لتخفيف الوزن والحد من الشهية، موضحاً أن الأدوية الحديثة لعلاج السمنة أثبتت فعاليتها في تقليل الشهية، وزيادة الشعور بالشبع، وتحسين إفراز الإنسولين في الجسم، وخفض الوزن وتقليل الدهون.

ولفت إلى أن هذه الخيارات العلاجية لا تناسب جميع الأشخاص، فمَن يعانون من التهابات سابقة في البنكرياس، أو لديهم تاريخ مرضي في الغدة الدرقية، أو يعانون من ارتجاع شديد، لا يناسبهم هذا النوع من العلاج.