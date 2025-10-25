بالفيديو.. أمير قطر يلتقي بترامب على متن طائرته الرئاسية أثناء التزود بالوقود في قاعدة العديد الجوية

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة ترحيب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء لقائهما على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

وخلال اللقاء، قال أمير قطر لترامب: "فور ما سمعت أنك ستتوقف بالدوحة للتزود بالوقود قلت عليّ الترحيب بك."

وردّ ترامب قائلاً: "شكراً لك، أنت قائد محبوب وتُحترم في بلدك. قمنا بفعل الكثير معًا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ويشرفني وجودك على متن الطائرة. قطر حليف عظيم للولايات المتحدة."