بالفيديو.. ذئب يطارد مركبة في الصحراء ويقفز داخلها لإفتراس الركاب يثير الجدل على مواقع التواصل

موقع الخليج 365:تداول رواد منصة إكس مقطع فيديو مثير يظهر ذئبًا يطارد مركبة في الصحراء قبل أن يقفز داخلها بشكل مفاجئ محاولًا افتراس الركاب.

وأثار الفيديو موجة جدل واسعة، حيث أكد عدد من المغردين أن المقطع ليس حقيقيًا، مرجحين أنه مُولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض الإثارة وجذب المشاهدات.

يُذكر أن ظاهرة المقاطع المزيفة المنتجة بالذكاء الاصطناعي أصبحت منتشرة بشكل متزايد مؤخرًا، و بات من الصعب على كثيرين التمييز بين المقاطع الحقيقية والمولدة رقمياً.

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

