بالفيديو: مختص يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول فص ثوم مرتين أسبوعيًا لمدة شهر

موقع الخليج 365: كشف أخصائي التغذية العلاجية، علي الحداد، عن فوائد تناول فص من الثوم مرتين أسبوعيًا لمدة شهر، مشيرًا إلى أن هذه العادة البسيطة تنعكس إيجابًا على صحة الجسم بعدة طرق.

الأسبوع الأول والثاني

وأوضح الحداد أن تناول الثوم يرفع المناعة منذ الأسبوع الأول لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية، كما يساعد في تخفيف الكحة من حيث الأعراض والشدة والمدة.

وأضاف أن الكوليسترول الضار ينخفض تدريجيًا في الجسم مع الاستمرار في تناوله للأسبوع الثاني.

الأسبوع الثالث والرابع

وأشار إلى أنه في الأسبوع الثالث تقل الحبوب الجلدية نتيجة انخفاض الالتهابات في الجسم، بينما في الأسبوع الرابع تتوسع الأوعية الدموية، مما يسهل خروج الحصوات بشكل طبيعي.

كما أكد أن الثوم يحافظ على صحة القلب والشرايين ويقلل من احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، مع زيادة ملحوظة في مستويات الطاقة والنشاط.

طريقة تناوله

ونصح الحداد بتناول فص الثوم مقطّعًا إلى قطع صغيرة وابتلاعه مباشرة للحصول على فوائده كاملة.