الرئيس الإيراني ينتقد الأوضاع الاقتصادية في بلاده : لدينا ثالث أكبر احتياطي نفط في العالم لكننا جياع

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأوضاع المعيشية في بلاده خلال زيارته إلى مدينة أرومية، مشيرًا إلى المفارقة بين امتلاك إيران موارد الطاقة الضخمة وبين ضعف المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال بزشكيان: “تركيا لا تملك نفطاً ولا غازاً، وكذلك اليابان وكوريا، يشترون النفط ووضعهم أفضل منا، وحياتهم جيدة جداً.”

وأضاف متسائلًا: “لدينا ثالث أكبر إحتياطي نفط بالعالم 210 مليار برميل لكننا جياع . أميركا تهدد بأنها لن تسمح لنا ببيع النفط، فهل يجب أن نبقى جائعين؟ ماذا تفعل الدول التي تشتري النفط ووضعها أفضل منا؟”

تصريحات بزشكيان أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإيرانية، باعتبارها انتقادًا مباشرًا للسياسات الاقتصادية والإدارية التي تعيق استفادة البلاد من ثرواتها الطبيعية.