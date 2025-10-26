قائد سابق للحرس الثوري الإيراني : الروس لم يقدموا أي مساعدة حقيقية.. والآن يعتمدون على صواريخنا ومسيراتنا الإيرانية

موقع الخليج 365: قال القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن إيران لم تعتمد يومًا على روسيا في قوتها العسكرية، مؤكدًا أن موسكو هي من تعتمد اليوم على الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وفي مقابلة نُشرت على موقع “يوتيوب”، أوضح جعفري أن إيران تلقت مساعدات في تكنولوجيا الصواريخ من ليبيا وكوريا الشمالية خلال السنوات الأولى بعد الثورة، عبر تبادل محدود للمعلومات التقنية والهندسة العكسية، لكنه شدد على أن الروس لم يقدموا أي مساعدة حقيقية.

وأضاف: “على العكس، الروس اليوم هم الذين يحتاجون إلى صواريخنا وطائراتنا المسيرة.