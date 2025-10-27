بالفيديو.. محامٍ يكشف عن مقاضاة شخص ل "شقيقه" بسبب 2500 ريال.. ودافع غريب وراء الدعوى

موقع الخليج 365: كشف المحامي خالد الحجاج، عن قيام أحد الأشخاص برفع دعوى قضائية ضد شقيقه بسبب مبلغ 2500 ريال، مؤكدًا أن الهدف من الدعوى لم يكن المال، بل الانتقام وكسر شقيقه فقط.

تصرفات شاذة بين أفراد الأسرة

وأوضح الحجاج أن مثل هذه القضايا تمثل حالات شاذة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن الأخ لو جلس مع شقيقه لقدم له ذبيحة بنفس قيمة المبلغ. وقال: "نسلط الضوء على مثل هذه التصرفات حتى لا تتفاقم بين أفراد العائلة".

التسامح قوة لا ضعف

وأضاف: "هذا الشخص غير محتاج، وإنما أراد فقط أن يكسر أخاه، وأنا أرى أن من يقتضي الحقوق بالقوة ولا يترك مجالًا للتسامح فهو ضعيف ولا يمتلك الحكمة، فالقوة عند العرب هي في الكرم والحِلم والعفو".

آثار سلبية على الأبناء والعلاقات الأسرية

وتابع الحجاج موضحًا أن هذه التصرفات قد تؤثر على الأبناء، وتجعلهم يعيشون دون تواصل مع أبناء عمومتهم.

"مكاشفة وملاطفة" بدل الخصومة

واختتم حديثه قائلًا: "أنا لا أطلب منك التنازل، ولكن هناك أمرين يجب أن نبدأ بهما دائمًا: المكاشفة والملاطفة".