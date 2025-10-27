صحيفة أمريكية:ترامب يوجه تحذيرا مخيفا لبوتين بعد اختبار روسيا صاروخا نوويا جديدا "لا يقهر"

ترجمة الخليج 365: وجّه الرئيس ترامب تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بعد أن اختبرت روسيا صاروخاً نووياً جديداً وصفه بأنه لا يقهر.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم الاثنين أثناء استعداده للسفر إلى اليابان: "إنهم يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأعظم في العالم، قبالة سواحلهم".

وأضاف الرئيس ترامب: "إنهم لا يتلاعبون بنا، ونحن أيضًا لا نتلاعب بهم"، قبل أن يُكرر مطالبته لبوتين بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب نيويورك بوست.

وتابع ترامب: "لا أعتقد أن هذا كلام مناسب من بوتين، بالمناسبة، كان عليه إنهاء الحرب، حرب كان من المفترض أن تستغرق أسبوعًا واحدًا، دخلت الآن عامها الرابع، هذا ما كان عليه فعله بدلًا من اختبار الصواريخ".