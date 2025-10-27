بالفيديو.. محامية كويتية تكشف عن ابتزاز المشعوذين للنساء.. وتروي ما حدث لامرأة لجأت إلى دجال لإعادتها لطليقها

موقع الخليج 365: كشفت المحامية الكويتية إيلاف الصالح عن استغلال بعض المشعوذين للفتيات والنساء وابتزازهن ماليًا.

ابتزاز مطلقة

وأوضحت الصالح أن بعض الضحايا يقعن فريسة لهؤلاء المشعوذين بعد تصديق وعودهم بحل مشكلاتهن الشخصية، مشيرة إلى أن إحدى السيدات رغبت في العودة إلى طليقها، فطلب منها المشعوذ إرسال صورتها مع طليقها ليقرأ عليها، ليقوم لاحقًا بابتزازها ومطالبتها بدفع مبالغ مالية.

عقوبة الابتزاز

وأضافت أن عقوبة الابتزاز بهدف الحصول على مال في القانون الكويتي تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار، وترتفع إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها عشرة آلاف دينار إذا ارتبط الابتزاز بالسمعة أو العرض.

الابتزاز الإلكتروني

وأشارت إلى أن الابتزاز الإلكتروني يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار، لكن قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن الابتزاز بالشرف والسمعة وممكن تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف دينار.