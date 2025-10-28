ما هي عقوبة الطالب الذي يُضبط بحوزته مخدرات داخل المدرسة؟.. بالفيديو: المحامي زياد الشعلان يُجيب

موقع الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة الطالب الذي يضبط بحوزته مخدرات داخل المدرسة.

مكافحة المخدرات

وقال الشعلان في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا تم ضبط الطالب ومعه مخدرات داخل المدرسة؛ فعلى إدارة المدرسة أن تحرر محضراً وتستدعي رجال مكافحة المخدرات وتسلم لهم الطالب.

إطلاق سراح

وأضاف: إذا أثبت أن ما تم ضبطه مع الطالب أثناء التحقيق بغرض التعاطي يطلق سراح الطالب بالكفالة لحين المحاكمة.

السلوك والمواظبة

وأشار: إذا ثبت أن ما تم ضبطه من مخدرات مع الطالب للترويج يحال لدار الملاحظة وتجري محاكمته وهو موقوف، موضحا: سواء كانت المخدرات للتعاطي أو للترويج يطبق بحق الطالب ما جاء بالجدول السادس من الإجراءات الواردة بقواعد السلوك والمواظبة.