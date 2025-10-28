اخبار السعوديه

ما هي عقوبة الطالب الذي يُضبط بحوزته مخدرات داخل المدرسة؟.. بالفيديو: المحامي زياد الشعلان يُجيب

موقع الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة الطالب الذي يضبط بحوزته مخدرات داخل المدرسة.

مكافحة المخدرات

وقال الشعلان في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا تم ضبط الطالب ومعه مخدرات داخل المدرسة؛ فعلى إدارة المدرسة أن تحرر محضراً وتستدعي رجال مكافحة المخدرات وتسلم لهم الطالب.

إطلاق سراح 

وأضاف: إذا أثبت أن ما تم ضبطه مع الطالب أثناء التحقيق بغرض التعاطي يطلق سراح الطالب بالكفالة لحين المحاكمة.

السلوك والمواظبة

وأشار: إذا ثبت أن ما تم ضبطه من مخدرات مع الطالب للترويج يحال لدار الملاحظة وتجري محاكمته وهو موقوف، موضحا: سواء كانت المخدرات للتعاطي أو للترويج يطبق بحق الطالب ما جاء بالجدول السادس من الإجراءات الواردة بقواعد السلوك والمواظبة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

