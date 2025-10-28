مرتدياً عباءة سوداء.. فيديو جديد يوثق تجول "السنوار" بين الركام قبل اغتياله في رفح

موقع الخليج 365: نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مقطع فيديو جديد لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، قبل أيام قليلة من مقتله في رفح العام الماضي.

عباءة سوداء

وظهر الفيديو السنوار يتنقل بين ركام المنازل في مدينة رفح مرتدياً عباءة سوداء ويضع غطاء على رأسه، برفقة أحد مساعديه، كما بدا يتحرك بحذر وسط الأنقاض.

اغتيال السنوار

وأشارت الهيئة إلى أن المشاهد التُقطت قبل اغتيال السنوار بأيام معدودة، في العملية التي وصفتها تل أبيب بأنها "الأكثر تعقيداً منذ بداية الحرب".

قوات إسرائيلية

جدير بالذكر قُتل يحيى السنوار، على يد قوات إسرائيلية جنوبي رفح في أكتوبر الماضي، وذلك بعد عام من اندلاع الحرب في القطاع.