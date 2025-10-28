اخبار السعوديه

هل ينوي ترامب الترشح لولاية رئاسية ثالثة؟.. بالفيديو: الرئيس الأمريكي يجيب ويكشف عن المرشحين المحتملين لانتخابات 2028

موقع الخليج 365: علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، مستبعدًا الفكرة، ومشيرًا إلى أنه لم يفكر في ذلك،  رغم تحقيقه أفضل أرقام استطلاعات رأي في مسيرته السياسية.

وجود مرشحين جيدين لانتخابات 2028

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أن هناك “أشخاصًا جيدين جدًا” يمكنهم خوض انتخابات عام 2028، مشيرًا إلى ماركو روبيو ونائب الرئيس الحالي جي دي فانس، قائلاً: “أعتقد أن ماركو رائع، وإذا شكّلنا فريقًا فسيكون لا يُقهر حقًا”.

الترشح لمنصب نائب الرئيس

كما تطرّق الرئيس الأمريكي إلى فكرة ترشحه لمنصب نائب الرئيس، مؤكدًا أنه لا يرغب في ذلك، موضحًا: “يسمح لي القانون بذلك، لكني لا أريد. أعتقد أنه سيكون تصرفًا ظريفًا أكثر من اللازم، وربما لا يعجب الناس”.

