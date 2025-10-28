إسرائيل تدرس 5 خيارات في حال عدم إعادة رفات الرهائن من قبل حماس

موقع الخليج 365: كشفت موقع “جيروزاليم بوست” أن إسرائيل تبحث خمسة خيارات محتملة في حال عدم استجابة حركة “حماس” لمطالب إعادة رفات الرهائن الذين لا يزالون في غزة.

الضغط الدبلوماسي

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن خبراء في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تل أبيب تعمل على إعداد خطط بديلة تشمل توسيع نطاق السيطرة العملياتية، والتصعيد الموجّه، وشن عملية لانتشال رفات الرهائن، والضغط الدبلوماسي، وإنهاء الاتفاقات القائمة.

إجراء عقابي

وفي السياق ذاته، أفادت موقع “يديعوت أحرونوت” أن مسؤولين إسرائيليين يقدّرون إمكانية أن تُعيد حماس ما لا يقل عن 8 جثامين أخرى تعود للرهائن، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس توسيع نطاق سيطرتها في قطاع غزة كإجراء عقابي ضد الحركة التي لم تُعد الجثامين منذ نحو أسبوع.