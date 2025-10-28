بعد سد النهضة.. إثيوبيا تُنشئ ثاني أكبر سد في تاريخها وتقترب من استكماله بنسبة 70%.. ووزير مصري سابق يعلق

موقع الخليج 365: كشف خبراء في الموارد المائية بمصر عن بدء إثيوبيا إنشاء سد جديد على نهر أومو، ليكون ثاني أكبر سد تبنيه بعد سد النهضة الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وتسبب في أضرار مائية لكل من مصر والسودان.

سد كويشنا الجديد

وأوضح الخبراء أن سد “كويشا الجديد” بدأ العمل في إنشائه بعد أسابيع قليلة من افتتاح سد النهضة، مشيرين إلى أن الحكومة الإثيوبية أعلنت اقتراب المشروع من مرحلة الاستكمال بعد تنفيذ 70% من أعماله.

لا يعد من روافد نهر النيل

وأكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أن نهر أومو ينبع من الأراضي الإثيوبية ويصب في بحيرة توركانا داخل كينيا، موضحًا أنه لا يُعد من روافد نهر النيل.

إثيوبيا تخلق أزمات

وأضاف علام عبر صفحته على “فيسبوك” أن إثيوبيا تواصل خلق أزمات مع جيرانها، حتى مع كينيا التي حضر رئيسها مؤخرًا مراسم افتتاح سد النهضة