«حلم الصحراء».. بالفيديو.. جولة من داخل أول قطار فاخر من فئة الـ 5 نجوم في الشرق الأوسط

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، جولة من داخل قطار "حلم الصحراء"، وهو أول قطار فاخر من فئة الـ 5 نجوم في الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديو مشاهد من داخل القطار الفاخر، حيث تضم العربات مقاعد أنيقة بتصميم مريح، وامتزج الطابع الكلاسيكي بالفخامة الحديثة في تصميم العربة المخصصة للطعام.

غرف مخصصة للنوم

واحتوى القطار على غرف مخصصة للنوم مزودة بسرائر فاخرة، وتم تصميمها لتوفير أعلى مستويات الراحة والخصوصية للركاب.

خدمات فندقية

كما تضم الغرف حمامات خاصة وخدمات فندقية متكاملة تتيح للمسافرين تجربة استثنائية عبر الصحراء.

موعد أولى رحلاته

وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الحديدية (سار) وشركة "أرسينالي" الإيطالية عن عرض إحدى عربات قطار "حلم الصحراء" الفاخر لأول مرة، ضمن فعاليات النسخة الـ 9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض في الفترة من 27 لـ 30 أكتوبر، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاته في نهاية عام 2026.