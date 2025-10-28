اخبار السعوديه

نقيب الفلاحين في مصر: قضاء الوقت مع الحمير يحسن الحالة النفسية ويبعث الطمأنينة

موقع الخليج 365: قال نقيب الفلاحين المصري حسين عبد الرحمن أبو صدام إن قضاء الوقت مع الحمير له فوائد علاجية كبيرة ويسهم في تحسين الحالة النفسية والصحية.

الطمأنينة وتخفف التوتر

وأشار إلى أن باحثين إسبان أكدوا أن مخالطة الحمير تبعث الطمأنينة وتخفف التوتر.

تجربة أطباء وممرضين في إسبانيا

 واستشهد بتجربة أطباء وممرضين في إسبانيا خلال أزمة الذين لجؤوا إلى قضاء وقت مع الحمير ضمن مبادرة “منظمة الحمار السعيد”، وفقًا لصحيفة "القاهرة 24".

وأضاف أن الحمار حيوان مسالم وذكي وصبور ومرتبط بالفلاح منذ القدم، ويُستخدم في النقل والزراعة وجر الآلات.

