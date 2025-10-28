اخبار السعوديه

بالفيديو.. طائرة درون إسرائيلية توثّق عناصر من حماس أثناء حفرهم “اكتشافًا زائفًا” لبقايا رهينة لصالح الصليب الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو.. طائرة درون إسرائيلية توثّق عناصر من حماس أثناء حفرهم “اكتشافًا زائفًا” لبقايا رهينة لصالح الصليب الأحمر

موقع الخليج 365 : تداول فيديو لطائرة درون إسرائيلية ترصد قيام عدد من عناصر من حركة حماس يدبّرون “اكتشافًا زائفًا” لبقايا رهينة متوفى، بهدف عرضه على موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن اللقطات، التي تم تصويرها يوم الاثنين، أظهرت عناصر من حماس وهم يُخرجون رفاتًا بشرية من مبنى كانت تُخزَّن فيه، ثم يُعيدون دفنها في موقع قريب.

وأضاف أن الحركة استدعت لاحقًا ممثلي الصليب الأحمر إلى الموقع ذاته، مدعيةً أنه “اكتشاف جديد”، في محاولة ـ بحسب وصف الجيش الإسرائيلي ـ لـ”التلاعب بالمنظمات الإنسانية وتضليلها”.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا