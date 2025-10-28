بالفيديو.. طائرة درون إسرائيلية توثّق عناصر من حماس أثناء حفرهم “اكتشافًا زائفًا” لبقايا رهينة لصالح الصليب الأحمر

موقع الخليج 365 : تداول فيديو لطائرة درون إسرائيلية ترصد قيام عدد من عناصر من حركة حماس يدبّرون “اكتشافًا زائفًا” لبقايا رهينة متوفى، بهدف عرضه على موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن اللقطات، التي تم تصويرها يوم الاثنين، أظهرت عناصر من حماس وهم يُخرجون رفاتًا بشرية من مبنى كانت تُخزَّن فيه، ثم يُعيدون دفنها في موقع قريب.

وأضاف أن الحركة استدعت لاحقًا ممثلي الصليب الأحمر إلى الموقع ذاته، مدعيةً أنه “اكتشاف جديد”، في محاولة ـ بحسب وصف الجيش الإسرائيلي ـ لـ”التلاعب بالمنظمات الإنسانية وتضليلها”.