تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمواطن "صالح الحويطي" في المدينة

موقع الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:

أقدم / صالح بن سلامة بن محسن الحويطي – سعودي الجنسية - على نقل أقراص الأمفيتامين المخدر بقصد الترويج للمرة الثانية، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نٌسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / صالح بن سلامة بن محسن الحويطي -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء 06 / 05 / 1447هـ الموافق 28 / 10 / 2025 م بمنطقة المدينة المنورة.