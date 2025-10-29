بالفيديو..انقلاب شاحنة تحمل قرودًا مصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي والهربس وفيروس كورونا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

موقع الخليج 365: شهدت ولاية ميسيسيبي الأمريكية حادثة غريبة أثارت القلق بين السكان، بعدما انقلبت شاحنة كانت تقل عددًا من قرود "الريسوس" المصابة بأمراض معدية خطيرة، منها الهربس والتهاب الكبد الوبائي "سي" وكوفيد-19، أثناء نقلها إلى مركز فحوصات بيولوجية.

هروب القرود

وأظهر مقطع فيديو القرود جالسة في حديقة بعد هروبها من الشاحنة عقب تعرضها للحادث.

قتل جميع القرود باستثناء واحد

وقال مكتب شرطة مقاطعة جاسبر في منشور على فيسبوك إن جميع القرود الهاربة، باستثناء واحد، قُتلت، محذرًا من أن القرود كانت "عدوانية". ولم يتضح عدد القرود التي كانت في الشاحنة أو عدد القتلى. كما لم يتضح من كان ينقل القرود أو إلى أين كانت متجهة.

الأبحاث الطبية

الجدير بالذكر، تزن قرود الريسوس عادة نحو 7.7 كيلوجرام، وتُعد من أكثر الحيوانات استخدامًا في الأبحاث الطبية.

#BREAKING: First visuals from Mississippi show rhesus monkeys sitting in a field after truck overturns https://t.co/UfsOg1kkEi pic.twitter.com/hYSwpu4lVJ — Rapid Report (@RapidReport2025) October 28, 2025



