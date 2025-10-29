خبراء يكشفون عن 5 علامات تنذر بضرورة التوقف عن شرب القهوة

موقع الخليج 365: حذر خبراء تغذية من أن الإفراط في تناول القهوة قد يسبب أضرارًا صحية، رغم فوائدها عند استهلاكها باعتدال، مؤكدين أن هناك علامات واضحة يُظهرها الجسم تشير إلى ضرورة تقليل أو التوقف عن شربها، بحسب ما نقله موقع "تايمز ناو".

وأوضح الخبراء أن العلامات الخمس تشمل:

1. القلق والتوتر

أشار الخبراء إلى أن الإفراط في تناول الكافيين قد يزيد من إنتاج هرمونات التوتر، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق وتسارع ضربات القلب. وفي هذه الحالة يُنصح باستبدال القهوة بشاي الأعشاب أو الماء بالليمون.

2. صعوبة النوم

تناول القهوة في فترات متأخرة من اليوم يؤثر سلبًا على دورة النوم، إذ يُضعف قدرة الجسم على النوم العميق أو الاستمرار فيه، لذلك يُفضل تجنب تناول الكافيين في المساء.

3. مشكلات الجهاز الهضمي

القهوة مشروب حمضي يزيد من إفراز الأحماض في المعدة، مما قد يسبب حرقة أو ارتجاعًا لدى بعض الأشخاص. وينصح من يعانون من هذه المشكلات بتقليل الكافيين أو تجربة القهوة منزوعة الكافيين.

4. تسارع ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم

حذر الخبراء من أن الكافيين قد يفاقم حالات ارتفاع الضغط أو اضطراب ضربات القلب، مؤكدين أهمية التوقف عن شرب القهوة فور ملاحظة تسارع نبضات القلب واستشارة الطبيب.

5. فترة الحمل أو التخطيط له

شدد الخبراء على ضرورة تقليل استهلاك الكافيين أثناء الحمل أو عند محاولة الإنجاب، إذ قد يؤثر الإفراط فيه على نمو الجنين، مؤكدين أن شاي الأعشاب وبعض البدائل الطبيعية تعد خيارات أكثر أمانًا.