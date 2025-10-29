اخبار السعوديه

النمر يكشف عن 5 علامات خطيرة تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بدوخة أثناء الوقوف

0 نشر
0 تبليغ

النمر يكشف عن 5 علامات خطيرة تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بدوخة أثناء الوقوف

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 5 علامات خطيرة تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بدوخة أثناء الوقوف.

نقص السوائل

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: الدوخةُ عند القيام من الجلوس إن كانت خفيفةً وعابرةً ولثوانٍ معدودة، فهي غالباً غير خطيرة وتكون بسبب نقص السوائل.

فقدان التوازن

وأضاف: لكنها تستدعي زيارة الطبيب فوراً إذا كانت شديدة لدرجة الإغماء أو فقدان التوازن، وصاحبها تغيّر في النظر أو غشاوة مفاجئة، واستمرّت أكثر من ٥ ثوانٍ، وجاء معها خفقانٌ واضحٌ في القلب، أو ترافقَت مع ألمٍ في الصدر أو ضيقٍ في التنفّس.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا