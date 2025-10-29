النمر يكشف عن 5 علامات خطيرة تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بدوخة أثناء الوقوف

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 5 علامات خطيرة تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بدوخة أثناء الوقوف.

نقص السوائل

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: الدوخةُ عند القيام من الجلوس إن كانت خفيفةً وعابرةً ولثوانٍ معدودة، فهي غالباً غير خطيرة وتكون بسبب نقص السوائل.

فقدان التوازن

وأضاف: لكنها تستدعي زيارة الطبيب فوراً إذا كانت شديدة لدرجة الإغماء أو فقدان التوازن، وصاحبها تغيّر في النظر أو غشاوة مفاجئة، واستمرّت أكثر من ٥ ثوانٍ، وجاء معها خفقانٌ واضحٌ في القلب، أو ترافقَت مع ألمٍ في الصدر أو ضيقٍ في التنفّس.