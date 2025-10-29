بالفيديو.. مختص يقارن بين مواصفات وسعر سيارتي «تويوتا كامري وهوندا أكورد» موديل 2025

موقع الخليج 365 : قارن المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، بين مواصفات وسعر سيارتي تويوتا كامري فئة LE، وهوندا أكورد فئة XE موديل 2025.

سعر تويوتا كامري

وقال الخالدي إن السيارة تأتي بمحرك 2500 سي سي، وبقوة 201 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات بنظام الدفع الأمامي.

ويبلغ سعر السيارة 123 ألف ريال تقريبًا شامل الضريبة وبها جنوط مقاس 17، وإشارات بالمرايا.

مواصفات تويوتا كامري

وتأتي السيارة بإضاءات LED و 4 حساسات أمامية وكشافات ضباب، مع إضاءة خلفية Led، و4 حساسات خلفية، وجناح خلفي، وبها خاصية الدخول والتشغيل الذكي ومقاعدها قماش، وبها مرايا كهربائية وشاشة ومثبت سرعة وتحكم بالنظام الصوتي.

سعر هوندا أكورد

قال الخالدي، إن السيارة تأتي بمحرك 1500 سي سي، بقوة 194 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بنظام الدفع الأمامي.

وأضاف أن السيارة يبلغ سعرها 120 ألف ريال تقريبًا، شامل الضريبه، وتأتي مع رادار وتحديد مسار وجنوط مقاس 18، وإشارات بالمرايا، و4 حساسات خلفية، وتطعيمات كروم.

مواصفات هوندا أكورد

وأضاف الخالدي أن السيارة مزودة بخاصية الدخول والتشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، وشاشة داخلية، وتحكم صوتي ومثبت سرعة، وبلوتوث، وفتحات تكييف خلفية ومثبت مقاعد أطفال.