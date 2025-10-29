مصر.. تفاصيل الحكم على البلوجر "سوزي الأردنية" بالسجن بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

موقع الخليج 365: قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الأربعاء، بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة مع النفاذ، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، بعد إدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المتهمة، التي تقيم في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد ورود عدة بلاغات ضدها تتعلق بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة وبمواجهتها، اعترفت بنشر هذه الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كما كشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن تورط سوزي في عمليات غسل أموال بهدف إخفاء مصدر أرباحها غير القانونية، حيث استخدمت نشاطها في مجال الوحدات السكنية لتمويه طبيعة هذه الأموال.