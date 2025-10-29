نائب الرئيس التنفيذي لـ "نيوم" يكشف مدى التقدم في إنجاز المشروع.. ويعلق على ما يتداول بشأن الانتهاء منه في 2030

موقع الخليج 365: قال نائب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، ريان فايز، أن مشروع نيوم يمتد لأجيال قادمة ولم نستهدف يوماً الانتهاء منه في عام 2030.

استثمارات ضخمة للمنطقة ككل

وأضاف فايز، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض، إنه يجري تنفيذ استثمارات ضخمة ومستمرة بالبنية التحتية للمنطقة ككل.

وتابع فايز: "لا بد من إعادة التقييم بشكل مستمر بجدوى المشروعات التي ننفذها، كما تتم مراجعة الميزانيات بشكل دائم، ومن المهم جداً التركيز على ما أثبت نجاحه اقتصادياً".

مشروع نيوم

وأضاف : "من المهم أيضاً إعادة تقييم ما الذي يعمل وما الذي أصبح غير مجزياً، ومشروع نيوم يستهدف إعادة تعريف المدن المستدامة، حيث تصل مساحة المشروع إلى حجم دول كاملة وتتجاوز مساحته 26 ألف كيلومتر مربع".

مطار خاص

وقال إنه يجري تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية بالإضافة إلى المطار الخاص بالمشروع والذي سيخدم المنطقة بالكامل، كما وصلت نسبة تنفيذ بعض المشروعات إلى 80%.

9 ملايين نسمة

وأوضح فايز أن مشروع نيوم يستهدف الوصول إلى 9 ملايين نسمة، وهذا هو الهدف الاستراتيجي للمشروع الذي يتم العمل عليه ضمن خطة لتنمية مشروع ضخم متعدد الاستخدامات.