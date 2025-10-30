شكرا لقرائتكم خبر مجموعة روشن تطرح فلل " ذا جاردن كولكشن" في مجتمع "سدرة" وتدشن فلل العرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة روشن، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن طرح مجموعة جديدة من فلل "ذا جاردن كولكشن" في مجتمع "سدرة" المتكامل شمال الرياض، إلى جانب تدشين فلل العرض الخاصة بهذه المجموعة. ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من العروض السكنية المتنوعة التي تطوّرها المجموعة لتقديم تجارب معيشية استثنائية تعكس معاييرها في جودة التصميم ورفاهية الحياة.

يضم الطرح الحالي مجموعة من الفلل المميزة التي تأتي في ثلاث نماذج بمساحات متنوعة وتصاميم حديثة تجمع بين الأناقة والرحابة، وتُقدَّم بمساحات أراضٍ تتراوح بين 495 و959 متر مربع، ومسطحات بناء تتجاوز 400 متر مربع. وتتكوّن جميع الفلل من خمس غرف نوم، وتضم حدائق خارجية وتراساً علوياً، وغرفة سائق، ومصعد داخلي، وأنظمة منازل ذكية، كما تتميز كلٌُ منها بمسبح خاص وجلسات خارجية توفر مستوىً عالياً من الخصوصية والراحة.

تقع فلل "ذا جاردن كولكشن" في موقع إستراتيجي داخل مجتمع "سدرة" الممتد على مساحة 20 مليون متر مربع، والمجهّز بشبكة متكاملة من المرافق المجتمعية كالمساجد والمدارس والمراكز التجارية والمساحات الخضراء ومسارات المشاة والدراجات، بما يعزّز جودة الحياة ويجسّد مفهوم العيش المتوازن والمستدام. كما تتمتع الفلل بقربها من "واجهة روشن"، الوجهة الحديثة للتسوق والترفيه التي تضم نخبة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، في تجسيد لرؤية "مجموعة روشن" في تطوير وجهات متكاملة تتمحور حول الإنسان وتثري أسلوب الحياة العصري.

وتزامناً مع هذا الطرح، تم تدشين فلل العرض لمجموعة "ذا جاردن كولكشن"، التي أطلقتها "مجموعة روشن"، في خطوة تعكس التزامها بتوفير خيارات سكنية متنوعة وتجارب معيشية متميزة تسهم في إعادة رسم المشهد العمراني وتطوير بيئات سكنية حيوية ومستدامة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترتقي بتطلعات العملاء نحو أسلوب حياة أكثر رفاهية.