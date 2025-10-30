تابع الان خبر مشروع مسام يواصل إزالة الألغام في اليمن ويعلن نزع 805 ألغام خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصل مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحقيق إنجازات جديدة في مساعيه لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حيث نجح خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر 2025م في نزع 805 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة في عدة محافظات يمنية، ضمن جهوده المستمرة لحماية المدنيين ودعم عودة الحياة إلى المناطق المتضررة.

وأفاد التقرير الأسبوعي للمشروع بأن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك وإزالة (25) لغماً مضاداً للأفراد، و(102) لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى (676) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين موزعة على محافظات عدن والضالع والحديدة والجوف وحجة ومأرب وشبوة وتعز.

وفي التفاصيل، شهدت محافظة حجة أكبر معدل إزالة خلال الأسبوع بنزع (20) لغماً مضاداً للأفراد و(98) لغماً مضاداً للدبابات و(443) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ميدي. كما نفذ المشروع عمليات ناجحة في عدن والحديدة ومأرب وتعز وعدد من المحافظات الأخرى.

وبذلك يرتفع إجمالي ما تم نزعه خلال شهر أكتوبر إلى (4,130) لغماً، فيما بلغ مجموع الألغام التي فككها المشروع منذ انطلاقه حتى اليوم (520,629) لغماً زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي مهددة حياة الآلاف من المدنيين.

وتواصل المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، دعم جهود الأمن والاستقرار في اليمن عبر هذا المشروع الإنساني الرائد، بما يسهم في تأمين المجتمعات المحلية وتهيئة بيئة آمنة لعودة الأهالي وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.