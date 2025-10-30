تابع الان خبر انطلقت فعاليات معرض فوديكس السعودية 2025 في جدة بمشاركة دولية واسعة بينها مصر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت في محافظة جدة فعاليات معرض فوديكس السعودية 2025 بنسخته الثالثة عشرة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية تمثل 15 دولة حول العالم. ويعد هذا الحدث واحدًا من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يوفّر منصة شاملة تجمع بين الابتكار الغذائي والفرص الاستثمارية في مجالات الامتياز التجاري والضيافة والمخبوزات، مع توفير بيئة مهنية تتيح للشركات ورواد الأعمال فرصة بناء شراكات استراتيجية واستكشاف أحدث الاتجاهات في السوق.

ويشهد المعرض حضورًا لافتًا لأجنحة دولية من آسيا وأوروبا، من بينها الصين، تركيا، إيطاليا، اليابان، إلى جانب مشاركات عربية وإقليمية من السعودية، الإمارات، مصر، والهند ودول أخرى، لاستعراض أحدث المنتجات الغذائية والتقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية. كما يوفّر المعرض برامج تفاعلية متنوعة تشمل عروض الطهي الحي ضمن فعالية “طاهي المملكة”، إضافة إلى مسابقات للمخبوزات ومناطق مخصصة للابتكار وأعمال الطهي المباشر.

وأكدت مديرة المعرض سلمى الحنيطي أن هذه النسخة تواصل تعزيز دور المملكة كمركز إقليمي رائد في صناعة الأغذية والتجزئة، موضحةً أن الحدث يتيح للمستثمرين في قطاعات التوزيع والضيافة والتصنيع فرصة التعرف على منتجات عالمية جديدة وإبرام صفقات تجارية مع علامات دولية بارزة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والتجاري للقطاع الغذائي في المملكة.