بالفيديو.. مهتم بالوعي المالي: أنا ضد القروض تمامًا حتى لو كانت الفائدة صفر لهذا السبب

موقع الخليج 365: أوضح المهتم بنشر الوعي المالي أيمن الحسن أنه ضد القروض تمامًا حتى لو كانت الفائدة صفر.

ضد القروض

وقال خلال لقائه في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "أنا ضد القروض تمامًا، وخبير مالي أمريكي يقول: (المقترض عبد عند المقرض)، ولذلك حتى في إحدى المرات سألوه: إذا عرضوا عليه قرضًا بفائدة صفر، هل سيقبل؟ فكانت إجابته بالرفض".

القرض يقيّد حرية الشخص

وتابع: "القرض يقيّد حرية الشخص، فبمجرد أن ينزل الراتب، ينقضّ البنك عليه ويخصم حقه، وكل شهر على هذه الطريقة، وإذا مديرك زعلك في الدوام ما تقدر تستقيل، وإذا حبيت تأخذ إجازة بدون راتب ما تقدر".