بالفيديو .. مشاجرة بين المحللين الرياضيين الخليفي والكعبي على قناة قطرية: أنت أجير ! .. والأخير يرد : كلامك هذا قلة ادب!

موقع الخليج 365: كشف مقطع فيديو مشادة كلامية بين ماجد الخليفي، محلل قنوات الكاس، ومحمد الكعبي، مسؤول التسويق بنادي الغرافة القطري.

فريق الغرافة

وقال "الخليفي" إن فريق الغرافة لم يقدم أداءً جيدًا في المباراة على الرغم من الفوز على الدحيل بثلاثية في دوري نجوم الدوحة.

إستراتيجية خاصة

من جهته، أكد "الكعبي" أن كل مباراة لها استراتيجيتها الخاصة وأن اللاعبين يتم توظيفهم بما يتناسب معها، مؤكدا أن الغرافة يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، مما يدل على نجاح الاستراتيجية.

اتهامات

ووجه "الخليفي" اتهاما إلى "الكعبي" قائلا بأنه "أجير" ويدافع عن الفريق لأنه موظف لديهم، فرد عليه قائلا بأن "أجير" تعني العمل بأجر، وهو أمر ينطبق على الجميع، رافضًا اعتبار الكلمة إساءة، مضيفا: كلامك هذا قلة أدب.