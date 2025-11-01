اخبار السعوديه

بالفيديو.. بائع تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة يخدع زبونة ويستبدل الخيار دون أن تنتبه

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة قيام بائع تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد الأسواق بمنطقة بهتشلي إيفلر، بوضع الخيار الذي اختارته إحدى الزبائن جانبًا، واستبداله بخيار آخر دون أن تنتبه الزبونة.

وأظهر الفيديو البائع وهو يتصرف بهدوء أثناء عملية الاستبدال، ثم بعد انصراف الزبونة أعاد الخيار الذي كانت قد اختارته إلى الطاولة التي يبيع عليها.

