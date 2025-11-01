بالفيديو.. السدحان: بعد توقف “طاش” قدّمت أربعة أعمال وخرجت منها خسران ومديون.. فقط ليبقى اسمي موجود وليس على الهامش!

موقع الخليج 365: كشف الفنان عبدالله السدحان عن تعرضه لخسائر مالية بعد تقديمه أربعة أعمال فنية من إنتاجه الخاص عقب انتهاء مسلسل "طاش ما طاش".

4 أعمال

وقال السدحان خلال لقائه في بودكاست الملز:"بعد طاش ما طاش حرصت على الاستمرار وتقديم أعمال جديدة، وقدمت أربعة أعمال من إنتاجي، لم يكن هدفي الربح المادي، بل من أجل أن يبقى اسم عبدالله السدحان حاضرًا في الساحة الفنية وليس على الهامش".

خسارة وديون

وأضاف: "لكنني خرجت من هذه التجارب خاسرًا ومديونًا، وتعرضت لانتقادات حدثت خلافات وخصومة مع بعض الزملاء بسبب عدم تمكني من تسديد مستحقاتهم كاملة". وواصل: " أنا ما أكل حق أحد، بالعكس اللي أعطيه ألف ودي أعطيه 1500 زيادة لكن هكذا جاءت وشاءت الظروف".بحسب وصفه.