بالفيديو.. السدحان: المشاهير يستعرضون بسيارات وأشياء ثمينة لا يملكونها من أجل «الفشخرة»

موقع الخليج 365: قال الفنان عبدالله السدحان، إن كثيرًا من المشاهير يستعرضون بأشياء لا يملكونها، خلال ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مناسبات أخرى.



سيارات وساعات إيجار

وأضاف خلال ظهوره في برنامج «الملز»، أن الساعات والسيارات التي يظهر بها المشاهير، بعضها قد يكون ملكهم، والباقي إما إيجارًا أو خاصًّا بإعلان أو غيره.

واقع المشاهير مختلف

وتابع السدحان أنه يعرف جميع المشاهير بسبب احتكاكه بهم، والواقع مختلف، وما يظهرون به يكون من أجل «الفشخرة» لا أكثر ولا أقل.

مصيبة من يملك المال

وقال: «هناك من يملك المال ويتفشخر به، وهذي مصيبته ومشكلته»، مضيفًا أن ثقته في أولاده كبيرة، وهم يتعلمون منه، وهو يوجّههم بشكل سليم.

مناوشات السوشيال ميديا من المحرَّمات

واختتم السدحان حديثه بأنه ربّى أولاده تربية صحيحة، وحذّرهم من الدخول في مناوشات أو إشكاليات على السوشيال ميديا، معتبرًا إياها من المحرَّمات.