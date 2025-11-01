بالفيديو.. صحفية سعودية : نعيش تغيرات كبيرة في المشهد الإعلامي.. وتدخّل وزارة الإعلام أصبح ضرورة لدعم الكوادر الوطنية

موقع الخليج 365: تحدثت الكاتبة نهلة الجمال عن معاناة بعض الكوادر الصحفية الوطنية في ظل التغيرات الواسعة التي يشهدها الوسط الإعلامي، وتطور أدوات الإعلام الحديث.

وقالت الجمال خلال ظهورها في برنامج “ياهلا”، إن الصحف تأثرت على مستوى العالم، ما انعكس على حجم الكوادر المهنية واستقرارها الوظيفي، مؤكدة أن المؤسسات الصحفية ليست مسؤولة بشكل مباشر عن الاستغناء عن بعض الزملاء، بل إن الظروف والتغيرات التقنية فرضت ذلك الواقع.

وزارة الإعلام

وأضافت أنها تتمنى تدخل وزارة الإعلام لدعم الإعلاميين والإنصاف لهم، مشددة على أهمية أن يكون العمل الإعلامي تحت مظلة مؤسسات إعلامية رصينة تضمن المهنية وتقدّم محتوى يليق باسم الوطن.

أقسام الإعلام في الجهات الحكومية

وأشارت إلى أن بعض الجهات الحكومية توظف في أقسام الإعلام والعلاقات العامة أشخاصًا غير متخصصين، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى اصطدامات داخل بيئة العمل.

هيئة الصحفيين السعوديين

وفيما يخص هيئة الصحفيين السعوديين، أعربت الجمال عن أملها في أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية في حماية الصحفيين والدفاع عن المنتسبين لها، مؤكدة ضرورة أن يكون حضورها أكثر تأثيرًا في الساحة الإعلامية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها لا تشجع على الاستقلالية المطلقة في الإعلام، موضحة أن غياب الرقابة المؤسسية قد يؤدي إلى انتشار “الصحافة الصفراء” التي لا تراعي المعايير المهنية وتركز فقط على الربح والمشاهدات.