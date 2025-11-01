أيهما أفضل للصحة التمر الطازج أم المجفف؟

موقع الخليج 365 : كشفت ناتالي ألين، أخصائية تغذية بـ"جامعة ميسوري ستيت"، عن الفرق بين التمر المجفف والطازج من حيث فوائده للجسم.



وقالت بحسب موقع "فيري ويل هيلث"، إن التمر الطازج يحتوي على نسبة أعلى من الماء، مما يجعله أقل سعرات حرارية وأقل تركيزاً في السكر.

وأضافت ألين: "التمر المجفف أكثر كثافة في السعرات الحرارية، لكنه يوفر مصدراً مناسباً للطاقة السريعة على مدار السنة".

أما جوان سالج بليك، أخصائية التغذية وأستاذة التغذية في "جامعة بوسطن"، فقالت إنه إذا كان بالإمكان الحصول على التمور الطازجة، فستكون نسبة الماء فيها حوالي 60% مقارنة بالتمور المجففة، التي تحتوي على حوالي 25% فقط.

وأشارت إلى أن محتوى الماء في الفاكهة مهم لأنه يساهم في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء.

وأضافت أن المحتوى العالي من الماء يمكن أن يساهم في الشعور بالشبع أسرع من التمور المجففة. فبدون هذا المحتوى العالي من الماء، يمكن الإفراط في تناول التمور المجففة بسهولة، نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية".

وقد أظهرت الأبحاث أن محتوى التمور المجففة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة أقل من التمور الطازجة، وتوصلت إحدى الدراسات، التي تناولت إمكانية تطوير التمور لإنتاج ألواح طاقة وظيفية، إلى أن التمور المجففة تحتوي على دهون وبروتينات أكثر بقليل من التمور الطازجة.