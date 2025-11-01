معرض “فوديكس السعودية 2025” يعود إلى مدينة جدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معرض “فوديكس السعودية 2025” يعود إلى جدة للنسخة الثالثة عشرة

تعود محافظة جدة لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من معرض “فوديكس السعودية 2025″، الذي يعتبر من أهم المعارض في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025م، في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

هذا المعرض يهدف إلى تقديم تجربة شاملة تجمع بين المنتجات الغذائية وفرص الاستثمار التجاري، من خلال التعاون مع المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، لربط رواد الأعمال والمستثمرين بعلامات تجارية محلية وعالمية، وتوفير فرص لعقد شراكات استثمارية.

يعد المعرض منصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، ويتيح للمستثمرين ورواد الأعمال والموزعين وتجار التجزئة فرصة لاكتشاف منتجات مبتكرة بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من 15 دولة.

ويتميز المعرض بأجنحة دولية لدول من آسيا وأوروبا، مثل الصين، وتركيا، وإيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى مشاركات من السعودية، والإمارات، والهند، وإسبانيا، وسريلانكا، وماليزيا، ونيجيريا، وفيتنام، ومصر، وأوزبكستان، وتايلند.

سيتم عرض أحدث ابتكارات هذه الدول في مجالات الأغذية والمشروبات والضيافة، وسيتضمن المعرض أنشطة تفاعلية مثل طاهي المملكة ومسابقات المخبوزات، لتعكس ثقافات ومذاقات هذه الدول المتنوعة.