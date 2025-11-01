تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بلدية رنية تبدأ اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تنفيذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بلدية محافظة رنية بنجاح

في إطار التعاون بين بلدية محافظة رنية والقطاع الصحي بالمحافظة، تم تنفيذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية استهدفت منسوبي البلدية. تأتي هذه الحملة ضمن جهود تعزيز الصحة الوقائية وحماية المجتمع من الأمراض الموسمية.

تفاعل إيجابي من قبل منسوبي البلدية

لقد لاقت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من قبل منسوبي البلدية، حيث أبدوا حرصهم على الاستفادة من خدمات التطعيم وثمنوا الجهود المشتركة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية داخل مقرات العمل.

برامج توعوية وصحية لرفع مستوى الوعي الصحي

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والصحية التي ينفذها القطاع الصحي في المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والتعليمية. الهدف من ذلك هو تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.