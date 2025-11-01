شكرا لقرائتكم خبر «الغطاء النباتي» برفحاء يطلق حملة تشجير تستهدف زراعة +20 ألف شتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلا بمركز رفحاء، مطلع الأسبوع الحالي، حملة تشجير واسعة ضمن فعاليات موسم التشجير الوطني لعام 2025، الذي يقام تحت شعار «يد تغرس.. وأرض تزدهر».

وتشمل الحملة تنفيذ أعمال التشجير في عدد من المواقع الحيوية، حيث ستزرع 3,000 شتلة في متنزه بلدية رفحاء البري، و5,000 شتلة في متنزه عوافي البري بلينة التاريخية، و5,000 شتلة في محافظة العويقيلة، و11,000 شتلة في مركز الشعبة، و3,000 شتلة في روضة هباس، إضافة إلى 400 شتلة بمطار رفحاء، و500 شتلة في الكلية التقنية برفحاء، و1,000 شتلة في مستشفى رفحاء العام، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز وقاء، وعدد من الجهات والشركاء المحليين.

وتستهدف الحملة زراعة أكثر من 20 ألف شتلة من الأنواع المحلية الملائمة للبيئة الصحراوية، مثل الطلح، والسدر، والغاف، والدودنيا، لما تمتاز به من قدرة على تحمل الجفاف وتحسين جودة الهواء، إلى جانب دورها في تعزيز الغطاء النباتي الطبيعي والحد من التصحر.