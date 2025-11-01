شكرا لقرائتكم خبر واحة الملك سلمان للعلوم تنظم مهرجان «الرياضيات لغة العلوم» في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق في مكة المكرمة مهرجان الرياضات لغة العلوم، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، وذلك بحضور المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، والمدير العام لتعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، ووكيلة جامعة أم القرى لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية الدكتورة وردة الأسمري.

ويهدف المهرجان الذي يستمر حتى 30 نوفمبر 2025، إلى تعزيز دور الرياضيات بصفتها ركيزة أساسية لنهضة علمية مستدامة، تدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء أجيال قادرة على المنافسة عالميا، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية للرياضيات، من مادة مجردة إلى أداة تربط بين العلوم، وتحفز الابتكار في مجالات التقنية والبحث والتطوير، وتمهد الطريق أمام التطبيقات الحديثة في قطاعات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية الوطنية.

ويركز المهرجان على تعزيز الثقافة العلمية والوعي بالعلوم الأساسية، وتنمية قيم الفخر بالهوية العلمية للمملكة، مع التعريف بالفرص المهنية والتعليمية في القطاعات ذات الأولوية، كما يدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويعزز المهارات المستقبلية، إلى جانب تشجيع مشاركة الأسر في دعم تعلم أبنائها، وتفعيل مبادرات مجتمعية تُشرك مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وسيخوض زوار المهرجان تجربة ملهمة في رحلة من الماضي إلى المستقبل تنقلهم من فضول المعرفة إلى ابتكار الحلول مع تسليط الضوء على دور الرياضيات بصفتها محورا رئيسا لجميع التخصصات العلمية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع بين التجارب التفاعلية والأنشطة الإبداعية.

كما يتميز المهرجان بأجنحة ومعروضات من إدارات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وجامعة أم القرى، التي تقدم للزوار محتوى نوعيا يبرز الاهتمام بالعلوم والتقنية والبحث والتطوير والابتكار.

ويأتي مهرجان الرياضيات لغة العلوم في مكة المكرمة ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم.