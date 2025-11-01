شكرا لقرائتكم خبر «تعليم مكة» تشارك بـ12 جناحا في مهرجان «الرياضيات لغة العلوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في مهرجان «الرياضيات لغة العلوم»، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، وذلك عبر 12 جناحا علميا قدمت من خلالها مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية الهادفة إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب والطالبات، ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، وذلك بقاعة الملك سعود في مكة المكرمة.

وتجسد هذه المشاركة حرص الإدارة على تحفيز الطلاب والطالبات نحو الابتكار والإبداع في مجالات العلوم والتقنية، وتعزيز حضورهم في الفعاليات الوطنية النوعية.

ويهدف المهرجان الذي يستمر حتى 30 نوفمبر 2025، إلى تعزيز دور الرياضيات بصفتها ركيزة أساسية لنهضة علمية مستدامة، تدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء أجيال قادرة على المنافسة عالميا، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية للرياضيات، من مادة مجردة إلى أداة تربط بين العلوم، وتحفز الابتكار في مجالات التقنية والبحث والتطوير، وتمهد الطريق أمام التطبيقات الحديثة في قطاعات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية الوطنية.

ويركز المهرجان على تعزيز الثقافة العلمية والوعي بالعلوم الأساسية، وتنمية قيم الفخر بالهوية العلمية للمملكة، مع التعريف بالفرص المهنية والتعليمية في القطاعات ذات الأولوية، كما يدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويعزز المهارات المستقبلية، إلى جانب تشجيع مشاركة الأسر في دعم تعلم أبنائهم، وتفعيل مبادرات مجتمعية تُشرك مختلف القطاعات ذات العلاقة.

يذكر أن المهرجان يأتي ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم.