أي منصة تتيح أرشيف «واس» البصري للعالم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتيح منصة «الصور السعودية» الوصول المجاني إلى أرشيف وكالة الأنباء السعودية (واس) البصري؛ لاستخدامه ومشاركته بموجب رخصة المشاع الإبداعي. وتصنف الصور في المنصة بدقة عالية، وتقدم باللغتين العربية والإنجليزية؛ مما يجعلها أداة داعمة للمؤسسات الإعلامية والمبدعين، وترفق الصور بمعلومات تفصيلية عن المناسبة وتاريخ النشر، وتحدث بانتظام لتوثيق المشهد المحلي. وتشكل المنصة خطوة ضمن توجه وكالة الأنباء السعودية؛ لتعزيز الحضور البصري للمملكة في الفضاء الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من أرشيفها، وهي امتداد لخطة التحول الرقمي التي تقودها «واس»، وسعيها لتطوير أدوات النشر وإتاحة محتواها عبر قنوات حديثة.

